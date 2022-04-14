В Азербайджане повысились ставки акцизов на сигареты

С сегодняшнего дня акцизная ставка для сигарет, содержащих табак, и сигарет, содержащих заменители табака повышена с 43,0 до 46,5 манатов за 1000 штук.

Как передает Day.Az, это нашло свое отражение в изменениях Кабинета министров в "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики" от 14 марта.

Решение вступает в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования, то есть 14 апреля.

Согласно решению, акцизная ставка повышена с 12,9 до 14 манатов за 1000 единиц табака и табачных изделий, потребляемых в результате нагревания (пара).

Акцизная ставка на табак и заменители табака для кальянов, другой курительный табак, кроме технического табака, "гомогенизированный" или "восстановленный" табак, а также на жевательный или нюхательный табак составит 30 манатов за 1 кг.

Ставка акциза на одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители установлена ​​в размере 0,25 маната.

В то же время внесены изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин". Согласно решению, которое будет действовать до 31 декабря 2024 года, на ввозимые кальяны будет установлена ​​таможенная пошлина в размере 1 доллара США за килограмм заменителей табака. При этом импортные сигареты, электронные сигареты, кальяны и их заменители будут облагаться таможенной пошлиной в размере 15% за единицу.