Зарплата этих работников выросла

В январе 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 10,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 765,9 маната.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

Заработная плата в нефтегазовом секторе составила 2934,5 маната, в ненефтегазовом секторе - 723,7 маната. Заработная плата работников государственных предприятий составила 709,3 маната, а частных предприятий - 832,2 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности и формам собственности в январе 2022 года (в манатах):

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научно-технической деятельности, строительстве, а также транспорте и складском хозяйстве была выше, чем в среднем по стране.