Азербайджан в топе-3 крупнейших экспортеров фундука на мировые рынки

Азербайджана входит в топ-3 стран мира по объемам экспорта фундука на мировые рынки.

Об этом сказал в четверг представитель министерства сельского хозяйства Азербайджана Сурхай Новрузов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве и координации деятельности между продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и компанией Agrarco, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в прошлом сезоне в Азербайджане был собран урожай фундука в объеме 67 тысяч тонн.

"Порядка 95-96 процентов фундука экспортируется на рынки Европы. Также хочу отметить, что правительство Азербайджана поощряет предпринимателей, занимающихся производством фундука. Ежегодно им выделяются разовые средства в размере 4,4 тысячи манатов. Государственные программы продолжат и в будущем поощрять предпринимателей, занимающихся производством фундука", - сказал Новрузов.

В рамках международного сотрудничества ведутся работы в области расширения производства фундука, а также в сфере борьбы с различными вредителями и болезнями растений, которые негативно влияют на выращивание фундука, отметил представитель минсельхоза.