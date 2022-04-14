В Азербайджане откроют завод по производству и переработке фундука

Азербайджанская компания Agrarco планирует открыть завод по производству и переработке фундука.

Об этом сказал в четверг директор Agrarco Джавид Казимов на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве и координации деятельности между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) и Agrarco, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, производственные мощности завода составят 20 тонн в год.

"Кроме того, планируется установить дробильное оборудование, которое способно в год очистить семь тонн фундука. Данный завод строится в соответствии с международными и современными стандартами и применением высоких технологий", - сказал Казимов.

Он отметил, что компания выращивают фундук на территории площадью 600 гектаров, а фрукты - на 370 гектарах.

"Кроме того, имеются склады, где можно хранить около пяти тысяч тонн сельхозпродукции", - сказал директор компании.