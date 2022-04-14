Между FAO и азербайджанской компанией Agrarco подписаны соглашения

14 апреля в Баку состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве и координации деятельности между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) и компанией Agrarco.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписан в рамках проекта "Ускорение эффективности и устойчивости в области фундуководства в Азербайджане - HAZER".

В соответствии с документом, стороны будут работать над производством и переработкой фундука, применением передового опыта в этой области, организацией мероприятий по повышению потенциала фермеров. Кроме того, стороны изучат потенциал использования возобновляемых источников энергии, логистики, а также окажут содействие другим фермерам в освоении передовых технологий.

Отметим, что свои подписи под документом поставили руководитель офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Мелек Чакмак и директор Agrarco Джавид Казимов.