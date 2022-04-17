Азербайджан ожидает повышение кредитного рейтинга и рост объемов иностранных капиталов

Все, кому доводилось брать в банках кредиты, знают, что в первую очередь, решая ваш вопрос, там выясняют наличие у вас других кредитных обязательств. И чем их у вас больше, тем вам труднее бывает рассчитывать на желаемую сумму и низкие проценты, а часто и на новый кредит вообще. Так же и с государствами.

На прошедшем во вторник совещании с правительством по итогам квартала Президент Ильхам Алиев коснулся многих актуальных моментов политической и экономической повестки Азербайджана. Одним из таких моментов был уровень внешнего долга страны.

"Наш внешнеторговый оборот вырос, а внешний государственный долг сократился. Если сравнить с апрелем прошлого года, то можно увидеть, что тогда наш внешний государственный долг составлял 18 процентов валового внутреннего продукта, в настоящее время он составляет всего 12,5 процента. То есть, в течение года нам удалось сократить внешний долг более чем на 600 миллионов долларов", - сказал глава государства. По его словам, это стало возможным в результате реализации стратегии управления внешним долгом, жесткого регулирования правительством вопроса кредитов.

Большие проблемы создавали крупные госкомпании, самовольно бравшие кредиты, которые не могли погасить, и те тяжелым грузом ложились на плечи государства. Все это прекратилось после того, как указом Президента от августа 2020 года был создан Азербайджанский инвестиционный холдинг. Все основные государственные компании были переданы в ведение холдинга и с тех никто, как сказал глава государства, не может взять ни одного маната кредита без разрешения правительства. Каждый полученный кредит утверждается правительством. У страны впереди масса дел и проектов, связанных с восстановлением освобожденных территорий. Необходимости в предоставлении кредитов на другие проекты нет, отрезал Президент Азербайджана.

Каков критический уровень внешнего долга для государств, чем чревато его повышение и как оценить меры, предпринятые в этом направлении Азербайджаном?

С такими вопросами Day.Az обратился к доктору экономических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станиславу Ткаченко.

Безопасный уровень внешнего долга носит для каждой страны индивидуальный характер и зависим от множества факторов. Так, в ЕС считается безопасным уровень в 60 процентов от ВВП страны. При такой величине долга государство, у которого развитая финансовая система, низкая инфляция и сбалансированный бюджет может обслуживать внешний долг без значительных бюджетных потерь, которые могут вызвать проблемы для национальной экономики.

Если же речь идет о государстве, в котором наблюдается высокая инфляция, скачки валютного курса денежной единицы, отток капиталов и т.д., то безопасный уровень ниже. Даже госдолг, составляющий 40 процентов от ВВП страны, в таком случае может вызывать трудности для национальных финансов. Такая ситуация сегодня наблюдается в некоторых государствах Центральной Азии, например, в Кыргызстане.

Значительный внешний долг негативно влияет на многие сферы экономической жизни государства. При его наличии министерствам финансов трудно проводить заимствования на внешних рынках, а привлекаемые частными компаниями средства доступны лишь по завышенным процентным ставкам. Всем учреждениям бизнеса как на внутреннем рынке, так и на глобальном приходится платить повышенные ставки за привлекаемые кредиты, что негативно влияет на экономический рост, а опосредованно - и на уровень жизни в стране.

Обслуживание уже имеющегося внешнего долга также становится дороже для государства. Значительный уровень внешнего долга негативно влияет на кредитный рейтинг страны, поэтому многие инвесторы предпочитают осуществлять не прямые, а лишь портфельные инвестиции, которые легче выводить с рынка таких стран с высоким уровнем внешнего долга.

Сокращение объемов внешнего долга Азербайджана - значительный успех правительства страны и ее монетарных властей. Сейчас экономика планеты вступила в период "дорогого сырья", поэтому Азербайджан как богатое энергетическим сырьем государство, испытывавшее значительные трудности в период, когда цены на нефть и газ снижались до уровней ниже 40, а временами и до 30 долларов за баррель, наконец, получил возможность компенсировать выпавшие поступления в национальный бюджет.

В такие периоды ускоренная выплата внешних долгов - совершенно правильная тактика. Она позволяет снизить общий уровень долга, нагрузку на бюджет, связанную с его обслуживанием. Немного позже проявятся и другие позитивные последствия такой политики, связанные с повышением кредитного рейтинга и увеличением объемов иностранных капиталов, поступающих в страну в виде кредитов под низкие проценты или в форме приобретения акций азербайджанских компаний.

Создание инвестиционного холдинга и передача в его ведение крупных госкомпаний - это стратегическое решение руководства Азербайджанской Республики, направленное на повышение эффективности управления государственной собственностью. Либеральные экономисты в такой ситуации предлагают проводить приватизацию и отдать крупные капиталоемкие компании в частные руки. Но данная рекомендация не всегда соответствует долгосрочным национальным интересам отдельных стран. Очевидно, что в Азербайджане сейчас сделана ставка на повышение роли государственного сектора экономики в формировании новой модели развития страны. Такая модель ориентирована на реализацию крупных с финансовой точки зрения проектов, измеряемых миллиардами долларов: восстановление Карабахского региона и соседних с ним районов, освобожденных осенью 2020 года, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, включая МТК "Север-Юг" и транскаспийские маршруты, а также Зангезурский коридор. В повестке дня властей страны также расширение доступа азербайджанского газа на рынки Южной Европы. Решение таких масштабных задач сегодня по силу только в рамках партнерства государства и бизнеса. Формат инвестиционного холдинга с включением в него крупных госкомпаний представляется оптимальным.

Лейла Таривердиева