Азербайджан увеличит экспорт фундука

В 2022 году азербайджанская компания Agrarco планирует увеличить экспорт очищенного фундука на 10-15 процентов, или почти на шесть тысяч тонн.

Об этом сказал в четверг журналистам директор Agrarco Джавид Казимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в прошлом сезоне компания экспортировала порядка пяти тысяч тонн очищенного фундука.

"Основным импортером нашей продукции является итальянская компания Ferrero. В прошлом году она приобрела свыше трех тысяч тонн фундука. Также нашу продукцию импортируют Германия, Австрия и Франция", - сказал Казимов.

Кроме того, он отметил, что компания Agrarco в основном осуществляет экспорт своей продукции морским и автомобильным транспортом.

"В связи с пандемией мы столкнулись с рядом проблем в цепочке поставок. Поэтому прогнозируем, что в нынешнем году цены на экспортируемую нами продукцию вырастут примерно в два раза", - сказал Казымов.