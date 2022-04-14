Азербайджан увеличит экспорт фундука
В 2022 году азербайджанская компания Agrarco планирует увеличить экспорт очищенного фундука на 10-15 процентов, или почти на шесть тысяч тонн.
Об этом сказал в четверг журналистам директор Agrarco Джавид Казимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в прошлом сезоне компания экспортировала порядка пяти тысяч тонн очищенного фундука.
"Основным импортером нашей продукции является итальянская компания Ferrero. В прошлом году она приобрела свыше трех тысяч тонн фундука. Также нашу продукцию импортируют Германия, Австрия и Франция", - сказал Казимов.
Кроме того, он отметил, что компания Agrarco в основном осуществляет экспорт своей продукции морским и автомобильным транспортом.
"В связи с пандемией мы столкнулись с рядом проблем в цепочке поставок. Поэтому прогнозируем, что в нынешнем году цены на экспортируемую нами продукцию вырастут примерно в два раза", - сказал Казымов.
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