https://news.day.az/economy/1453228.html Торгово-экономические отношения Азербайджана и Швейцарии имеют потенциал для развития - Микаил Джаббаров
Торгово-экономические отношения Азербайджана и Швейцарии имеют потенциал для развития - Микаил Джаббаров
Торгово-экономические отношения Азербайджана и Швейцарии имеют потенциал для дальнейшего развития.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter в связи с 13-летием со дня создания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии.
"Наши отношения основаны на взаимном доверии и поддержке, что будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего экономического сотрудничества и делового партнерства", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре