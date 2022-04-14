Торгово-экономические отношения Азербайджана и Швейцарии имеют потенциал для развития

Торгово-экономические отношения Азербайджана и Швейцарии имеют потенциал для дальнейшего развития.

Об этом, как сообщает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter в связи с 13-летием со дня создания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии.

"Наши отношения основаны на взаимном доверии и поддержке, что будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего экономического сотрудничества и делового партнерства", - говорится в публикации.