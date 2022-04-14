Баку и Астрахань реализуют новые проекты

Укрепление торгово-экономических связей остается приоритетным направлением сотрудничества Астраханской области РФ с Азербайджаном.

Об этом сказал учредитель Астраханского делового центра в Баку Ирахид Миришов, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на новостной портал "Астраханские новости".

По его словам, начата реализация программы мероприятий по развитию торгово-экономических связей на текущий год, принятой в декабре 2021 года во время визита в Азербайджан губернатора Игоря Бабушкина.

"В данное время идёт работа над проектами, которые позволят увеличить поставки на азербайджанский рынок российских товаров. К этому подключились министерство экономического развития Астраханской области и министерство экономики Азербайджана", - отметил Ирахид Миришов.

Кроме того, в перспективе на базе Центра планируется открыть в Баку Астраханский торговый дом, чтобы астраханские товаропроизводители имели возможность реализовать свою продукцию в Азербайджане.

Также идет проработка проекта открытия нескольких астраханских фирменных магазинов в Баку.

"В прошлом году товарооборот между Астраханской областью и Азербайджаном составил более 17 миллионов долларов США, увеличившись на 18 процентов. В текущем году имеются все предпосылки увеличить данные показатели", - отметил учредитель делового центра.