Банк АВВ внес изменения в условия внутреннего ипотечного кредитования. Теперь клиенты, желающие приобрести квартиру или частный дом, могут получить внутренние ипотечные кредиты от банка АВВ с годовой процентной ставкой от 6%, на срок до 25 лет и с минимальным первоначальным взносом в размере 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредитования может доходить до 500 000 манатов.

АВВ сотрудничает более чем с 30 строительными компаниями, тем самым, не только способствуя развитию строительного бизнеса в стране, а также предоставляя клиентам широкий выбор возможностей. Более подробную информацию о внутренних ипотечных кредитах банка можно найти здесь. Приобрести кредит в режиме онлайн можно здесь. Обращение рассматривается в течение 3-5 дней.

Объем ипотечных кредитов, выданных банком АВВ за последний год, превысил 200 млн. манатов. Согласно данному показателю АВВ является одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования страны. Наряду со своими внутренними ресурсами, Банк также предоставляет ипотечные кредиты за счет средств Ипотечного и Кредитного Гарантирования Азербайджанской Республики. Срок погашения этих кредитов может составлять 25 лет, а максимальная сумма достигает 150 000 манатов.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.