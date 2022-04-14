В Азербайджане увеличились налоговые поступления

В январе-марте этого года налоговые поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы составили 2 802,2 млн. манатов, прогноз был выполнен на 123,8%.

Как сообщили Day.Az в Государственной налоговой службе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления выросли на 34,4% или на 716,5 млн. манатов.

Поступления из ненефтегазового сектора составили 2 249,4 млн. манатов, прогноз был выполнен на 128,6%. В годовом сравнении налоговые поступления из этого сектора выросли на 48,9% или на 738,6 млн. манатов.