https://news.day.az/economy/1453314.html В Азербайджане увеличилось число активных налогоплательщиков
В Азербайджане увеличилось число активных налогоплательщиков
В Азербайджане на 1 апреля этого года число активных налогоплательщиков по сравнению с началом года увеличилось на 2,7 процента и составило 683 231.
Как сообщили Day.Az в четверг в Госналоговой службе, за отчетный период число активных плательщиков НДС увеличилось на 3,2 процента, составив 35 807.
Количество хозяйствующих субъектов по сравнению с началом года увеличилось на 0,7 процента и составило 184 610.
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