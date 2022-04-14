В Азербайджане увеличилось число активных налогоплательщиков

В Азербайджане на 1 апреля этого года число активных налогоплательщиков по сравнению с началом года увеличилось на 2,7 процента и составило 683 231.

Как сообщили Day.Az в четверг в Госналоговой службе, за отчетный период число активных плательщиков НДС увеличилось на 3,2 процента, составив 35 807.

Количество хозяйствующих субъектов по сравнению с началом года увеличилось на 0,7 процента и составило 184 610.