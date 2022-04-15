Сербия планирует начать получать природный газ из Азербайджана

Сербия планирует с сентября 2023 года начать получать сжиженный природный газ (СПГ) из Греции, а также природный газ из Азербайджана, сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

По ее словам, власти страны хотят снизить зависимость от поставок из России.

Михайлович пояснила, что нарастить поставки газа удастся благодаря газопроводу Ниш-Димитровград, который соединит Сербию с Болгарией. Его планируется достроить в следующем году. Министр отметила, что сейчас Сербия "зависит от одного поставщика", имея ввиду Россию.

"Мы не можем знать точно, какой будет цена на газ, потому что на рынке происходят тектонические сдвиги, и вопрос в том, какую цену мы сможем согласовать на переговорах с "Газпромом", но она точно не будет такой, как прежде",- сказала Зорана Михайлович, которую цитирует пресс-служба сербского министерства.