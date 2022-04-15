Проект модернизации Бакинского НПЗ подготовлен ведущими компаниями Европы

Проект модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева подготовлен ведущими компаниями Италии, Испании и некоторых других стран.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы на пресс-конференции, посвященной проекту модернизации и реконструкции НПЗ.

По его словам, финансирование проекта осуществляется из государственного бюджета.

"Есть специальная комиссия, совет и другие структуры, которые занимаются вопросами финансирования для проведения на НПЗ необходимых работ", - добавил он.