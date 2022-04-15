https://news.day.az/economy/1453471.html Проект модернизации Бакинского НПЗ подготовлен ведущими компаниями Европы
Проект модернизации Бакинского НПЗ подготовлен ведущими компаниями Европы
Проект модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева подготовлен ведущими компаниями Италии, Испании и некоторых других стран.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы на пресс-конференции, посвященной проекту модернизации и реконструкции НПЗ.
По его словам, финансирование проекта осуществляется из государственного бюджета.
"Есть специальная комиссия, совет и другие структуры, которые занимаются вопросами финансирования для проведения на НПЗ необходимых работ", - добавил он.
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