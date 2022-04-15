На Бакинском НПЗ введут в строй оборудование по переработке использованной воды

Оборудование по переработке использованной воды на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева планируется сдать в эксплуатацию во второй половине 2022 года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу журналистам заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы.

По его словам, уже проведены соответствующие трубопроводы в бакинскую акваторию Каспия.

"Общая протяженность этих трубопроводов составляет 10 километров", - сказал Алхаслы.

Он также сообщил, что оборудование способно очищать воду на 80-100 процентов.

"Ведутся тестовые и подготовительные работы для запуска. Мощность оборудования составляет 750 кубометров воды в час", - сказал Алхаслы.