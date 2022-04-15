Повлияет ли приостановка работы Бакинского НПЗ на обеспечение Азербайджана топливом?

Приостановка работы Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева не повлияет на обеспечение Азербайджана топливом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу журналистам заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы.

По его словам, ремонтные работы на НПЗ планируется завершить до конца мая. В их рамках будет отремонтировано оборудование, очищены емкости для топлива и т.д.

"Население будет обеспечиваться дизельным топливом и керосином из имеющихся у нас запасов. Обеспечение бензином также будет осуществляться непрерывно, при этом работы по его производству частично продолжаются", - добавил Алхаслы.