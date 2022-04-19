Благодаря успешной политике Ильхама Алиева Азербайджан сокращает внешние риски

В апреле 2021 года внешний государственный долг Азербайджана составлял 18 процентов ВВП, в сегодня этот показатель упал до 12,5 процента, сократившись на 600 миллионов долларов. Об этом сказал на последнем совещании с правительством Президент Ильхам Алиев. Это, отметил он, стало возможным в результате реализации стратегии управления внешним долгом.

В вопросе управления и регулирования внешнего долга Президент Азербайджана выбрал очень правильную и стратегически выверенную линию, считает российский эксперт, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев. Внешний долг это слабое место любой страны, и нужно вести политику, которая позволит его сократить, сказал эксперт в беседе с Day.Az.

Политика, которую выбрал Президент Ильхам Алиев в вопросе внешнего долга, проводится на протяжении многих лет. Фактически с начала его руководства республикой тема сокращения внешнего долга звучала буквально в каждом его выступлении. Это понятно, потому что внешний долг это вопрос национальной безопасности для тех стран, которые обременены военным конфликтом. Или опасаются различного рода ограничений, которые могут быть в перспективы наложены на внешний долг в случае развития политики этой страны по линии, противоречащей требованиям основных государств-кредитодателей. Например, если политика Баку вдруг кому-то не понравится или будут попытки давления со стороны стран-кредитодателей. То есть внешний долг - это слабое место страны. Она может иметь сильную экономику и армию, но наличие крупного внешнего долга держит ее под контролем. Это некий коридор, за пределы которого выйти опасно. А коридор - дело рук не той страны, которая делала заем, а той, которая его выделяла. Это как движение по минному полю, когда ожидаешь каких-то рисков, которые сейчас даже не просматриваются. И нужно вести такую политику, которая позволит их сократить. Что и делает Президент Азербайджана.

На мой взгляд, Ильхам Алиев выбрал очень правильную и стратегически выверенную линию. Которая в определенной мере обеспечила тылы в период Второй карабахской войны, когда было совершенно непонятно, в какую сторону качнется маятник международного общественного мнения, то есть как будет оценено контрнаступление Азербайджана. Могла ведь возникнуть ситуация, когда армянское лобби плюс страны, которые, теоретически, отнеслись бы к этой операции Азербайджана критически, запросили бы возврата долга. Такую ситуацию мы наблюдаем сегодня в отношении России, когда навалились все возможные риски, связанные уже не только с внешним долгом, но и деятельностью всех экономических субъектов России. Как говорится, знал бы где упаду, соломку бы подстелил.

Для Азербайджана такой проблемы не возникло, но никто не знает, что может быть в будущем. Не обязательно речь идет о военном конфликте. Долгоиграющий кризис между Баку и Ереваном идет на убыль, но никто не знает, с какими вызовами и трудностями может столкнуть азербайджанская экономика, вся система национального развития страны в будущем. В исторической перспективе нужно иметь как можно меньшее количество ограничителей и навязанных коридоров, связанных с внешними обязательствами. Чем меньше таких заимствований на национальном или корпоративном уровне, тем лучше.

Государственный долг это заимствования под национальные проекты. Обычно они берутся в инфраструктурных банках - ВБ, ЕБРР, Азиатский банк. Отдельная группа - корпоративные долги. Госкорпорации и частные структуры могут занимать на любых внешних площадках в любой форме и для любых целей. И здесь важно не упускать регулирование процесса со стороны правительства. Насколько я понимаю, регулирование вопроса в Азербайджане сейчас ужесточено, что, конечно, тоже дает свои результаты.

Если говорить о такое понятии как госдолг, в целом, то это одна из ключевых проблем мировой экономики. Глобальный долг вырос в 2020 году до рекордных 281 трлн. долларов, в 3,5 раза превышая размер мировой экономики.

Если проблему переносить на уровень национальных экономик, то критерии "критичности" неодинаковые для разных групп государств. Скажем, для таких крупных экономик, как российская (около 1,3 процента мирового ВВП), уровень критичности ряд исследователей оценивают около 60 процентов от ВВП. На деле российский внешний долг колеблется в диапазоне 17-18 процентов от ВВП (долг около 470 млрд. долларов с тенденцией к сокращению в последние годы). Естественно, что в состоянии войны России труднее это выплачивать, но здесь вопрос не наличия средств, а технических условий погашения - обязательства выплачивать кредит в валюте.

Крупнейшие экономики мира - США, Германия, Япония, Франция - не переживают по этому поводу. ВВП США около 21 трлн. долларов, а внешний долг уже за 31 трлн. перевалил. Для любой другой экономики такой разрыв означал бы крах. Но США мировой монополист и держатель основной резервной валюты. Им удалось так построить и навязать свою экономику западному миру, что отказ от доллара, или одновременное требование всего мира погасить американскую корпоративную задолженность приведет к краху мировой экономики. То есть, фактически мы все в заложниках у американской финансовой системы. Эта тема становится важным фактором предвыборной борьбы в США не одно десятилетие, но с приходом очередного нового президента долг США растет. Чем это закончится, неизвестно.

Другие развитые и развивающиеся страны не могут себе этого позволить. Для этой группы государств, включая Азербайджан, оценочный критерий такой: при достижении уровня внешнего долга 60 процентов от ВВП среднегодовые темпы прироста ВВП снижаются на 2 процента, при превышении отметки 90 процентов от ВВП - темпы прироста уменьшаются наполовину. Соответственно, выход из кризиса требует новых долгов для развития.

Лейла Таривердиева