Добыча товарного газа в Азербайджане выросла

Общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана в первом квартале этого года составила 15,2 млрд. манатов, по сравнению с январем-мартом предыдущего года снизилась на 0,1%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно данным Государственного комитета по статистике, добыча сырой нефти, являющейся основным продуктом сферы, составляет 8 323,4 тыс. тонн, а добыча товарного природного газа - 9 084,3 млн. тонн. кубических метров.

Согласно информации, за отчетный период добыча товарной нефти снизилась на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а добыча товарного газа увеличилась на 16,4%.

Всего за первый квартал текущего года в стране добыто 8 347,8 тыс. тонн нефти (снижение на 5,3%) и 11 802,9 млн. кубометров газа (рост на 13,5%).