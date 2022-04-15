Строительно-монтажные работы на железной дороге Горадиз-Агбенд ведутся в три этапа

Проектирование, строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд и технический контроль осуществляют азербайджанские и турецкие компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, длина железнодорожной линии по оси составляет 110,4 километра. На ней планируется строительство девяти станций: Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Султанлы, Гумлаг, Хякяри, Миндживан, Бартаз и Агбенд.

Также на железнодорожной линии предусматривается строительство около 300 искусственных инженерных сооружений, в том числе трех тоннелей, 41 моста и семи путепроводов.

Работы по строительству железной дороги ведутся параллельно с процессом разминирования.

Строительно-монтажные работы проводятся в три этапа.

Первый этап охватывает участок железной дороги протяженностью 30 километров и станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу и Солтанлы. Земляные работы в рамках первого этапа выполнены на 97 процентов, строительство искусственных сооружений завершено на 93 процента, элементов верхнего строения пути - на 80 процентов. В целом по этому участку выполнено 89 процентов работ.

Второй этап охватывает участок железнодорожной линии с 30-го по 85-й километр и станции Солтанлы, Гумлаг, Хякяри и Миндживан. На данном этапе в целом выполнено 17 процентов работ. Земляные работы выполнены на 20 процентов, строительство искусственных сооружений завершено на 22 процента, элементов верхнего строения пути - на пять процентов.

Третий этап охватывает участок железной дороги с 85-го по 110-й километр и станции Миндживан, Бартаз и Агбенд. В настоящее время на всей протяженности участка ведется подготовка к процессу разминирования.

Реализацию проекта строительства железной дороги, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля 2021 года, планируется завершить в 2023 году.