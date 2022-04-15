Банк ABB совместно с партнерами запустил очередную программу обучения (R)

Созданная банком ABB Академия ABB Тech объявила о приеме заявок на новые программы "Product Owner", "Бизнес-аналитика IТ" и "Backend -программирование (JAVA)".

Министерство цифрового развития и транспорта, компания bp и ее партнеры оказывают большую поддержку в реализации программ обучения. Студентам, показавшим высокие результаты при поступлении, выделяются стипендии.

Более 300 специалистов по 13 разным направлениям уже стали выпускниками Академии ABB Тech, 75% из которых трудоустроены в Банке АВВ и в прочих ведущих компаниях. Обучение проводится международными специалистами на основе известной израильской методологии TELEM. Академия ABB Tech дает студентам не только профессиональные знания, но также помогает развивать свои личностные навыки и умение презентовать свои проекты. Подробнее ознакомиться с программами можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.