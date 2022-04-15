В Азербайджане возросли пассажирские и грузовые перевозки

В январе-марте текущего года грузовые и пассажирские перевозки в транспортном секторе Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 5,7% и 36,3% соответственно.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате сообщили, что хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, было перевезено 49,3 млн. тонн грузов. 2,9% грузов перевезено морским транспортом, 7,7% - железнодорожным транспортом, 0,3% - воздушным транспортом, 55,9% - автомобильным транспортом, 33,2% - посредством трубопроводов.

Согласно информации, объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, вырос на 6,8%, удельный вес этого сектора в общем объеме грузоперевозок составил 76,9%.

За отчетный период транспортники обслужили 345,1 млн. пассажиров. 86,4% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 13,2% - метро, а остальная часть - другими видами транспорта.