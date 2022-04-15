В Азербайджане внесены изменения в правила пользования электроэнергией.

Как сообщает Day.Az, согласно пояснению Кабинета министров к постановлению №155, в соответствии с решением, в целях приведения правил в соответствие с Жилищным кодексом Азербайджанской Республики, перед словами "жилые здания" и "жилые дома" в тексте правил предусматривается исключение слова "специальные".

В связи с тем, что вопросы предоставления субъектам технических условий, подключения к сети новых или вновь установленных электрических устройств, увеличения разрешенной мощности, изменения схемы энергоснабжения и ввода в эксплуатацию, а также контроля за техническим состоянием и эксплуатацией электрических устройств регулируются иными актами, для устранения неопределенности и противоречия (несоответствия) в правилах даны ссылки на них, а также в правилах предусмотрено удаление пунктов, регулирующих соответствующие вышеуказанные вопросы, и введение новых понятий.