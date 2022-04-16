Торгово-экономические отношения Азербайджана и Грузии устойчиво развиваются

Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Грузией устойчиво развиваются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Обменялся мнениями со своим грузинским коллегой - заместителем премьер-министра - министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили о расширении торговых связей между двумя странами. В частности, мы обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества, уравнивания ставок акцизного налога на производимые в Грузии и Азербайджане товары, а также реализацию совместных проектов", - говорится в публикации.