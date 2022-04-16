https://news.day.az/economy/1453773.html Торгово-экономические отношения Азербайджана и Грузии устойчиво развиваются - Микаил Джаббаров - ФОТО
Торгово-экономические отношения Азербайджана и Грузии устойчиво развиваются - Микаил Джаббаров - ФОТО
Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Грузией устойчиво развиваются.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
"Обменялся мнениями со своим грузинским коллегой - заместителем премьер-министра - министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили о расширении торговых связей между двумя странами. В частности, мы обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества, уравнивания ставок акцизного налога на производимые в Грузии и Азербайджане товары, а также реализацию совместных проектов", - говорится в публикации.
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