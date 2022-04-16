https://news.day.az/economy/1453797.html Азербайджан импортировал из Китая газовые счетчики
Азербайджан импортировал из Китая газовые счетчики
В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал из-за рубежа 75 095 газовых счетчиков на сумму 3,557 млн. долларов США (6,048 млн. манатов).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно Госкомстату, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт счетчиков сократился на 35,3%.
Отметим, 96,6% счетчиков ввезено из Китая. Так, за отчетный период Азербайджан импортировал из Китая 72 560 газовых счетчиков на сумму 3,397 млн. долларов США (5,774 млн. манатов).
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