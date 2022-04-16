Азербайджан импортировал из Китая газовые счетчики

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал из-за рубежа 75 095 газовых счетчиков на сумму 3,557 млн. долларов США (6,048 млн. манатов).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно Госкомстату, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт счетчиков сократился на 35,3%.

Отметим, 96,6% счетчиков ввезено из Китая. Так, за отчетный период Азербайджан импортировал из Китая 72 560 газовых счетчиков на сумму 3,397 млн. долларов США (5,774 млн. манатов).