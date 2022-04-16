Азербайджан планирует снизить показатель внешнего госдолга до 10% ВВП

Азербайджан в общем государственном долге планирует снизить показатель внешнего госдолга до 10 процентов ВВП.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов.

По его словам, за последние несколько лет Азербайджан сократил долю иностранной валюты во внешнем государственном долге с 95 до 81 процента.

Он напомнил, что в 2018 году 95 процентов портфеля внешнего долга было номинировано в иностранной валюте, и лишь небольшая его часть была в национальной валюте.

"Одной из наших главных целей было снизить его до уровня менее 85 процентов в среднесрочной перспективе. Сегодня 81 процент портфеля долговых обязательств Азербайджана сформирован в иностранной валюте. В среднесрочной перспективе планируется еще больше сократить долю иностранной валюты в госдолге", - сказал Мурсагулов.

Кроме того, директор агентства сообщил, что госдолг имеет процентные ставки.

"Некоторые кредиты предоставляются финансовыми организациями по фиксированным процентным ставкам, однако кредиты других финучреждений могут быть по плавающим процентным ставкам (ставки зависят от рыночных условий). Хочу также напомнить, что в 2018 году 65 процентов долговых обязательств Азербайджана были с плавающей процентной ставкой. Сейчас показатель по этим ставкам снижен до 35 процентов, и мы ведем работы по еще большему снижению, чтобы закрепиться на этом уровне", - добавил он.