В Азербайджане ведутся работы по увеличению внутреннего госдолга

В Азербайджане ведутся работы по увеличению внутреннего государственного долга.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов.

По его словам, Азербайджан в краткосрочной перспективе может снизить госдолг до менее чем 10 процентов ВВП, и для этого у страны есть необходимые ресурсы и валютные резервы.

"В любой момент наше правительство может, покрыв часть долга, снизить текущий показатель до 10 и менее процентов ВВП. Однако с учетом объемов валютных резервов Азербайджана, экономики, макроэкономических показателей мы планируем снизить показатель госдолга к ВВП до 10 процентов не в ближайшей, а в краткосрочной перспективе", - сказал Мурсагулов.

Кроме того, он отметил, что при снижении внешнего долга, как показывает мировая практика, начинает расти внутренний долг.

"Таким образом, у нас ведутся работы по снижению показателя внешнего государственного долга и увеличению внутреннего", - добавил глава агентства.