Стоимость гособлигаций Азербайджана выросла более чем втрое

Стоимость государственных облигаций Азербайджана выросла более чем в три раза.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов.

По его словам, после принятия министерством финансов Азербайджана новой стратегии в 2018 году стоимость государственных ценных бумаг на местном рынке составила 780 миллионов манатов.

"Однако на сегодняшний день этот показатель вырос более чем в три раза и составляет 2,6 миллиарда манатов. Хочу также отметить, что если в 2018 году министерство финансов могло размещать на аукционе гособлигации на 1-2 года, то сегодня этот срок может доходить до семи лет. Это говорит о развитии внутреннего рынка, о долгосрочной финансовой доступности, а также создает баланс финансовых резервов учреждений", - сказал Мурсагулов.

Он отметил, что и в мире существует такая практика, когда срок размещения облигаций продлевает государство, и к этому процессу быстро подключаются и корпоративные сектора.

"Размещение облигаций на биржах в Азербайджане с 2018 года выросло в десятки раз, и это говорит о развитии финансового рынка, о росте финансового оборота и заинтересованности финансовых институтов в участии в государственных проектах и программах, направленных на развитие местного финансового сектора", - добавил Мурсагулов.