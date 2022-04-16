https://news.day.az/economy/1453901.html Назван объем добычи газа и конденсата с месторождения ”Шах Дениз"
Назван объем добычи газа и конденсата с месторождения ”Шах Дениз"
Назван объем добычи газа и конденсата с месторождения "Шах Дениз" с начала его эксплуатации до 1 апреля этого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовал на своей странице в Facebook первый вице-президент SOCAR, временно исполняющий обязанности президента этой структуры Ровшан Наджаф.
Согласно информации, за указанный период с месторождения добыты 163,97 миллиарда кубометров газа и 36,94 миллиона тонн конденсата. В первом квартале этого года добыча газа с месторождения составила 6,44 миллиарда кубометров, конденсата - 1,15 миллиона тонн.
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