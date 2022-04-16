Назван объем добычи газа и конденсата с месторождения "Шах Дениз" с начала его эксплуатации до 1 апреля этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовал на своей странице в Facebook первый вице-президент SOCAR, временно исполняющий обязанности президента этой структуры Ровшан Наджаф.

Согласно информации, за указанный период с месторождения добыты 163,97 миллиарда кубометров газа и 36,94 миллиона тонн конденсата. В первом квартале этого года добыча газа с месторождения составила 6,44 миллиарда кубометров, конденсата - 1,15 миллиона тонн.