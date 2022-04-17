В Азербайджане планируют выдавать электронные разрешения на аудиторскую деятельность

Палата аудиторов Азербайджана планирует ввести электронную выдачу разрешений и сертификатов.

Об этом сказал Trend председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов, передает Day.Az.

По его словам, эти инициативы отражены в плане мероприятий в рамках стратегии "Автоматизация процессов учета и отчетности", утвержденной коллегией Палаты аудиторов 4 апреля 2022 года.

"В 2021 году наша палата модернизировала систему личного кабинета аудиторов, созданную в 2020 году. Эта система включает в себя реестр договоров и заключений независимых аудиторов и аудиторских компаний, автоматизированное формирование системы отчетов, составляемых независимыми аудиторами и аудиторскими компаниями, редактирование персональных данных аудиторов и данных аудиторских компаний, списка аудиторов", - сказал Новрузов.

Кроме того, по его словам, на сайте палаты есть раздел "Аудируемые субъекты хозяйствования", где субъекты могут ознакомиться с заключением по представленному номеру аудита, или введя свой ИНН.

"Информация, с которой можно ознакомиться: наименование хозяйствующего субъекта, ИНН, вид оказываемой услуги, наименование аудиторской организации (свободного аудитора), выдавшей аудиторское заключение, результат аудиторского заключения, дата выдачи аудиторского заключения, номер заключения и период проверки", - добавил Новрузов.

Отметим, что система личного кабинета на сайте Палаты аудиторов Азербайджана направлена на упрощение работы аудиторских организаций и независимых аудиторов, действующих на территории Азербайджана, и оказание им поддержки.