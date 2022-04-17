Баку и Тегеран продолжат сотрудничество по ГЭС «Худаферин» и «Гыз галасы»

Иран и Азербайджан договорились продолжить строительство и эксплуатацию гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Газ галасы" на реке Араз.

В связи с этим на плотине "Гыз галасы" в северо-западной провинции Восточный Азербайджан Ирана состоялось второе совещание с участием членов Совместной технической комиссии Азербайджана и Ирана, передает Day.Az со ссылкой на информационный портал Восточно-Азербайджанской региональной водной компании Ирана.

На совещании были приняты решения о реализации ранее согласованных документов по ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы", продолжении работы на гидроузлах и электростанциях, об определении инвестиций и подрядчиков.

Было согласовано, что на завершение работ будет потрачено более 22 миллионов долларов.

Прогнозируется, что в следующие четыре месяца будут определены подрядчики и начнутся работы.