Секретариат Энергетического сообщества поддержит Грузию в секторе ВИЭ

Секретариат Энергетического сообщества сосредоточится на оказании помощи сектору возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Грузии, рынку электроэнергии и энергоэффективности в 2022 году.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала глава отдела содействия "Восточному партнерству" Секретариата Энергетического сообщества Светлана Карпишина, передает Day.Az.

По ее словам, внимание будет акцентировано на вопросах внедрения законодательства ЕС и Энергетического сообщества, а также на организации семинаров и других мероприятий в области наращивания потенциала страны.

"Мандат Секретариата заключается в оказании помощи Грузии в осуществлении реформ в энергетическом секторе и связанной с энергетикой области окружающей среды и климата. Основным направлением сотрудничества будет внедрение программы "Чистая энергия для всех европейцев", принятой Советом министров Энергетического сообщества на его заседании в Белграде 30 ноября 2021 года", - сказала Карпишина.

Она пояснила, что программа охватывает законодательство в областях энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, управления, проектирования рынка электроэнергии и правил обеспечения безопасности поставок электроэнергии и газа, которые вступят в силу в ближайшие годы.

По словам Карпишиной, Секретариат уже предложил грузинской стороне свою поддержку по внедрению этой инициативы.

Глава отдела также рассказала о проведении структурных реформ в Грузии в 2021 году в рамках программы ЕС EU4Energy.

По ее словам, Секретариат оказал помощь властям Грузии в разработке соответствующего первичного и вторичного законодательства для внедрения основных директив и правил ЕС.

В числе реализованных в Грузии инициатив Энергетического сообщества девять мероприятий по наращиванию потенциала, в рамках которых прошли обучение 53 должностных лица, сказала глава отдела.

Другие инициативы, по словам Карпишиной, включали проект по подготовке правил выдачи сертификата происхождения электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников, а также отчет о минимальных внутренних правилах эксплуатации и безопасности газовой сети с рекомендациями.

По ее словам, Секретариат Энергетического сообщества оказал значительную поддержку Грузии в подготовке двух проектов правил безопасности поставок природного газа и постановления правительства о конкретных обязательствах поставщиков газа.

Подписав соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли в 2014 году и договор об энергетическом сообществе в 2017 году, Грузия взяла на себя обязательства по внедрению основных достижений в области энергетики. Чтобы поддержать Грузию, ЕС в 2016 году запустил программу EU4Energy.

Карпишина также отметила, что Секретариат готов оказать содействие развитию газового сектора Грузии с помощью новой платформы сотрудничества.

По ее словам, Инициатива Юго-Восточной Европы по газу (SEEGAS) представляет собой относительно новую платформу сотрудничества между национальными газовыми биржами и операторами газотранспортных систем в регионе, чья деятельность направлена на дальнейшее расширение рынка, улучшение услуг для трейдеров и на благо конечных потребителей за счет усиления конкуренции в торговле газом.

"Недавно созданные ООО "Грузинская газовая биржа" (GGEX) и ООО "Грузинская газотранспортная компания" (GGTC) присоединились к процессу SEEGAS в ноябре 2021 года и начали участвовать в заседаниях Совместного руководящего комитета", - сказала Карпишина.

Она напомнила, что в июле 2021 года между Секретариатом Энергетического сообщества, министерством экономики Грузии, ЕБРР, GGTC и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию товарной биржи для поддержки либерализации и цифровизации энергетического рынка.

"В рамках этого формата представители Секретариата, GGEX, GGTC и GOGC будут регулярно встречаться для обсуждения дальнейших шагов по развитию газовой биржи", - добавила Карпишина.