RS-HORECA презентовала обновленный сайт с широким функционалом

15 апреля в Баку прошла презентация обновленного сайта компании RS-HORECA, работающей в сфере общественного питания, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Процессу обновления дизайна сайта был дан старт еще в октябре 2021 года. С этого момента велись работы по оптимизации сайта, как для настольных ПК, так и для мобильных и планшетных компьютеров.

На сегодня сайт компании RS-HORECA по функциональности и возможностям не имеет аналога на местном рынке. Широкий функционал сайта позволяет посетителям наиболее простым способом подобрать необходимый товар. В числе новых возможностей на презентации были отмечены фильтры подбора товара, безопасная оплата заказа безналичным способом, заказ доставки и ряд других решений.

В дальнейшем, после соответствующих мониторингов, разработчиками и специалистами будут вестись доработка сайта, улучшение функционала. Для корпоративного сегмента на сайте имеются специальные возможности подбора товара по категориям, бренду, производителю, наименованию и типу товара и по ряду других фильтров.

Было также отмечено, что новая версия предусматривает возможность приема безналичных платежей на сайте компании RS-HORECA. Также товар можно купить с доставкой на дом и оплатить ее на месте как наличным, так и безналичным способом.

Кроме того, на презентации сообщалось, что, учитывая потребности местного рынка в оборудовании и товарах для объектов общественного питания, в случае, если нужного товара нет в наличии, в соответствующем разделе сайта данный товар можно заказать.

Отметим, что RS-HORECA начала свою деятельность в 2005 году и входит в число компаний, впервые применивших европейский опыт и оснастивших на высоком уровне местные предприятия общественного питания и торговли.

Сегодня RS-HORECA является одним из самых динамично развивающихся брендов, отличающихся особым форматом предоставления комплексных услуг и оборудования для кухни и столовых, супермаркетов, прачечных и химчисток, в сфере производства сладостей, хлеба, обработке пищевых продуктов, а также для гостиничных комплексов и магазинов.