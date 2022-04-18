https://news.day.az/economy/1454147.html Иран и Азербайджан подпишут соглашение о преференциальной торговле – замминистра
Иран и Азербайджан подпишут соглашение о преференциальной торговле – замминистра
В ближайшее время между Ираном и Азербайджаном будет подписано соглашение о преференциальной торговле.
Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана - глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.
По его словам, в настоящее время стороны продолжают обсуждать этот документ.
"Стороны согласовали перечень продукции, которую будет охватывать соглашение", - сказал Пейманпак.
Отметим, что документ предусматривает упрощение импорта - экспорта 52 наименований товаров как со стороны Ирана, так и со стороны Азербайджана.
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