Иран и Азербайджан подпишут соглашение о преференциальной торговле

В ближайшее время между Ираном и Азербайджаном будет подписано соглашение о преференциальной торговле.

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана - глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время стороны продолжают обсуждать этот документ.

"Стороны согласовали перечень продукции, которую будет охватывать соглашение", - сказал Пейманпак.

Отметим, что документ предусматривает упрощение импорта - экспорта 52 наименований товаров как со стороны Ирана, так и со стороны Азербайджана.