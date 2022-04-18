Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал 5 686 818,66 тыс. кубометров природного газа на сумму 3 463 858,64 тыс. долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проведенным на основании отчета Государственного таможенного комитета, по сравнению с соответствующим показателем 2021 года объем экспортируемого газа уменьшился на 7,8%, а его стоимость увеличилась почти в 4 раза.

Отметим, в прошлом году Азербайджан экспортировал 20 046 650,21 тыс. кубометров природного газа на сумму 5 534 398,34 тыс. долларов. По сравнению с 2020 годом объем экспортируемого газа увеличился на 61,3%, а его стоимость - в 2,5 раза.