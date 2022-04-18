Экспорт Азербайджана в страны СНГ значительно вырос

В марте этого года объем торгового оборота Азербайджана со странами СНГ увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза и достиг 1,387,585 млн. долларов США.

Как передает Day.Az, по подсчетам, проведенным АПА на основании данных Государственного таможенного комитета, объем экспорта вырос в годовом сравнении на 60,4% и составил 575,361 млн. долларов, а объем импорта вырос на 33,3% и достиг 812,224 млн. долларов.

В итоге в марте текущего года сформировалось отрицательное торговое сальдо в 236,863 млн. долларов. В марте 2021 года отрицательное сальдо составило 250,736 млн. долларов.