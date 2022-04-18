Положительное торговое сальдо Азербайджана со странами ЕС выросло

Объем торгового оборота Азербайджана со странами Европейского Союза (ЕС) в январе-марте этого года составил 5,625 млрд. долларов США, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как передает Day.Az, по подсчетам, проведенным АПА на основании данных Государственного таможенного комитета, за отчетный период экспорт Азербайджана в ЕС вырос в 2,6 раза и составил 5,167 млрд. долларов, а импорт сократился на 5,4% и составил 457,437 млн. долларов.

В итоге за отчетный период текущего года положительное сальдо торгового оборота Азербайджана с ЕС составило 4,710 млрд. долларов, что в годовом сравнении больше в 3,2 раза.