https://news.day.az/economy/1454187.html Положительное торговое сальдо Азербайджана со странами ЕС выросло
Положительное торговое сальдо Азербайджана со странами ЕС выросло
Объем торгового оборота Азербайджана со странами Европейского Союза (ЕС) в январе-марте этого года составил 5,625 млрд. долларов США, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Как передает Day.Az, по подсчетам, проведенным АПА на основании данных Государственного таможенного комитета, за отчетный период экспорт Азербайджана в ЕС вырос в 2,6 раза и составил 5,167 млрд. долларов, а импорт сократился на 5,4% и составил 457,437 млн. долларов.
В итоге за отчетный период текущего года положительное сальдо торгового оборота Азербайджана с ЕС составило 4,710 млрд. долларов, что в годовом сравнении больше в 3,2 раза.
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