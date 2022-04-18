Бизнесмены Азербайджана и Иордании обсуждает возможности сотрудничества

Азербайджанские бизнесмены находятся с рабочим визитом в Иордании.

Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), целью визита, организованного агентством совместно с посольством Азербайджана в Иордании, является обсуждение возможностей расширения связей между азербайджанскими и иорданскими бизнесменами и соответствующими ведомствами двух стран, реализации совместных бизнес- и инвестиционных проектов, развития торговых отношений и перспектив выхода на рынок Иордании.

В состав азербайджанской делегации, возглавляемой председателем правления Агентства по развитию МСБ Орханом Мамедовым, входят представители соответствующих структур, ассоциаций, оказывающих поддержку бизнесу в Азербайджане, а также бизнесмены, работающие в секторах сельского хозяйства, продовольствия, туризма, здравоохранения, образования и занимающиеся импортно-экспортными операциями.

17 апреля в рамках визита в Иорданию председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с министром инвестиций этой страны Хайри Амром.

Мамедов на встрече проинформировал министра о программе визита азербайджанской делегации, состоящей из представителей МСБ, и подчеркнул важность развития сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и инвестиций.

Было отмечено, что Агентство Азербайджана по развитию МСБ готово оказать поддержку совместным платформам сотрудничества по обмену информацией о бизнесе и инвестиционных инициативах, организации деловой миссии иорданских бизнесменов в Азербайджан и участию в выставках в нашей стране. Агентство также заинтересовано в сотрудничестве с соответствующими структурами Иордании для обмена потенциальными инвестиционными проектами и рассмотрения возможностей создания совместных предприятий.

Министр инвестиций Иордании, в свою очередь, поделился своим мнением о возможностях сотрудничества между бизнесом двух стран и выразил поддержку будущим совместным инициативам.

На встрече между председателем правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ и главой Промышленной палаты Иордании Фатхи Джагбиром состоялся обмен мнениями о торговых связях и перспективах сотрудничества между бизнесменами двух стран.

В рамках встречи Орхан Мамедов и Фатхи Джагбир подписали меморандум о взаимопонимании. Документ охватывает такие вопросы, как обмен информацией и опытом в сфере предпринимательства, продвижение контактов между бизнесменами, организация совместных мероприятий и встреч, взаимных бизнес-миссий.

В тот же день в Аммане состоялся иордано-азербайджанский экономический и инвестиционный форум. Мероприятие было организовано Агентством Азербайджана по развитию МСБ совместно с Ассоциацией бизнесменов Иордании.

Мамедов проинформировал участников форума об успешных экономических реформах, проводимых в Азербайджане, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, созданном для предпринимателей, а также о механизмах поддержки МСБ.

Министр инвестиций Иордании Хайри Амр, председатель Ассоциации бизнесменов этой страны Хамди Таббаа, посол Азербайджана Эльдар Салимов и посол Иордании Сами Асем Гошех рассказали об экономических и торговых связях между нашими странами, их бизнес и инвестиционном потенциале, возможностях совместного сотрудничества.

На мероприятии с презентациями о перспективах двустороннего сотрудничества выступили представители Агентства Азербайджана по развитию МСБ, Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Национальной конфедерации организаций предпринимателей, Ассоциации производителей и экспортеров граната, Ассоциации производителей продуктов питания и напитков.