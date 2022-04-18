Азербайджан увеличил экспорт овощей и фруктов

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал 97 033,38 тонн овощей и фруктов стоимостью 124 928,05 тыс. долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, проведенным на основании данных Государственного таможенного комитета (ГТК), стоимость экспортированных овощей и фруктов за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 28,5%, объем - на 7,9%.

Отметим, что основную часть экспортированных Азербайджаном овощей и фруктов за первый квартал текущего года составили томаты, фундук, яблоки, хурма, картофель и гранаты.