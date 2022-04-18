В Карабахе строят один из самых длинных автомобильных тоннелей в мире

12 апреля на совещании под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала текущего года, глава государства подробно рассказал о реализации проектов дорожной инфраструктуры на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. В связи с выполнением поручений, вытекающих из выступления Президента Ильхама Алиева на совещании, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов посетил Кяльбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы с целью ознакомления на месте с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в госагентстве, Мамедов проинспектировал ход строительства автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и тоннеля через Муровдаг, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире.

В настоящее время на автодороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису продолжается сооружение земляного полотна и строительство водоотводов. В тоннеле через Муровдаг продолжаются буровые работы, которые выполнены на протяженности более одного километра в каждом направлении.

Затем глава госагентства ознакомился с ходом земляных работ на автодороге Кяльбаджар-Лачин протяженностью 72,3 километра.

Мамедов также поинтересовался ходом строительства новой автодороги в обход города Лачин, которая будет сдана в эксплуатацию в этом году. В настоящее время параллельно с проектированием дороги продолжается сооружение земляного полотна и строительство одного автомобильного моста.

Другим важным проектом дорожной инфраструктуры на территории Лачинского района является автодорога Худаферин-Губадлы-Лачин. В направлении Губадлы-Лачин ведется строительство участка дороги протяженностью 45 километров.

Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), берущей начало от трассы Худаферин-Губадлы-Лачин. Глава госагентства был проинформирован о том, что строительство дорожного полотна, водоотводов, тоннелей и мостов на дороге продолжается на высоком уровне в соответствии с составленным графиком.

В ходе ознакомления со строительством автодорог Мамедов дал рекомендации и поручения по своевременному и качественному завершению проектов дорожной инфраструктуры, говорится в сообщении.