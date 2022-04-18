Азербайджанский стартап-проект выходит на рынки Ближнего Востока и Северной Африки

Азербайджанский стартап-проект Paymes объединяется для выхода в регион Ближнего Востока и Северной Африки с арабской компанией PayTabs.

Об этом сказал Trend в понедельник менеджер по бизнес-развитию Paymes Тариэль Агазаде, передает Day.Az.

По его словам, для предоставления услуг электронной коммерции миллионам предпринимателей на Ближнем Востоке и в Северной Африке между Paymes и PayTabs подписано соответствующее соглашение.

"В рамках этого сотрудничества евразийскими операциями PayTabs будут управлять офисы Paymes в Турции и Азербайджане. Сотрудничество Paymes с PayTabs, которая будет конкурировать с глобальными финансовыми организациями по всему миру, поспособствует расширению платежных технологий и возможностей азербайджанского стартапа", - добавил Агазаде.