Госзакупки продовольственных продуктов будут осуществляться онлайн

В Азербайджане либерализуются централизованные закупки продовольственных продуктов государственными предприятиями и организациями.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим в разъяснении Кабмина к его постановлениям №№162 и 163 говорится, что эти документы подготовлены в соответствии с указами №№ 859 и 1439 Президента Азербайджана о применении закона "О государственных закупках" и утверждении "Порядка централизованной закупки государственными предприятиями и организациями (управлениями) продовольственных продуктов за счет средств государственного бюджета".

В соответствии с указом создан электронный портал "Закупка продовольственных продуктов по государственному заказу", являющийся подсистемой информационной системы "Электронное сельское хозяйство". Посредством электронного портала планируется закупка продовольственных продуктов по госзаказу.

В соответствии с указом в проект устава ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" вносятся соответствующие изменения в связи с условиями закупки и договором о закупке продовольственных продуктов за счет средств государственного бюджета через электронный портал "Закупка продовольственных продуктов по государственному заказу".

В то же время подготовлена форма "Договора между закупающими организациями и производителями или продавцами продовольственных продуктов".

После изменения расширятся возможности участия микро- и малых фермеров в снабжении государственных предприятий и организаций. Это позволит снизить затраты на поставку, поскольку улучшится конкурентная среда.