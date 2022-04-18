Участники проекта "Молодежная бизнес-мастерская" посетили Масаллинский промышленный квартал, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Согласно информации, стартовал этап посещения производственных предприятий участниками проекта "Молодежная бизнес-мастерская", реализуемого в партнерстве с Агентством по развитию МСБ, Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Государственным агентством профессионального образования при министерстве образования Азербайджана.

Студенты последнего курса Джалилабадского государственного центра профобразования посетили Масаллинский промышленный квартал. Им была предоставлена информация о деятельности промышленного квартала, студенты ознакомились с производственным процессом на действующих здесь предприятиях. Также они были проинформированы о поддержке и услугах, оказываемых предпринимателям со стороны "Друг МСБ" в Масаллинском промышленном квартале.

Отметим, что целью проекта "Молодежная бизнес-мастерская", реализация которого охватывает 2021-2023 годы, является развитие деловых навыков и популяризация предпринимательства среди молодежи, получающей профессиональное образование, обеспечение самозанятости, увеличение числа молодых людей с профессиональной подготовкой среди микро- и малых предпринимателей, поддержка новых бизнес-инициатив, повышение интереса к профессиональному образованию. Проект в настоящее время реализуется в Джалилабадском и Агдамском районах. В ближайшее время он будет запущен и в Габалинском районе.

В рамках проекта Государственное агентство по профобразованию проводит отбор и обучение студентов последнего курса, получающих профобразование и проявляющих интерес к предпринимательству. Затем молодежь привлекается к бизнес-тренингам со стороны Агентства по развитию МСБ, оказывается наставническая поддержка, организуются обучающие и стажировочные поездки на предприятия.

Лица, успешно прошедшие трехмесячную бизнес- и профессиональную подготовку, будут обеспечены Государственным агентством занятости соответствующим оборудованием в выбранной ими сфере деятельности.