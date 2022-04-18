https://news.day.az/economy/1454366.html Освобожден от должности советник президента SOCAR
Освобожден от должности советник президента SOCAR
Советник президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Рашад Алиев покинул свой пост.
Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Day.Az в Службе по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR.
"Сообщаем на ваш запрос, что Рашад Алиев был освобожден от должности по собственному желанию", - сказали в структуре.
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