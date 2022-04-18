Освобожден от должности советник президента SOCAR

Советник президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Рашад Алиев покинул свой пост.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Day.Az в Службе по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR.

"Сообщаем на ваш запрос, что Рашад Алиев был освобожден от должности по собственному желанию", - сказали в структуре.