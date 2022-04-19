Производство промпродукции в Азербайджане выросло

Промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели в Азербайджане в январе - марте 2022 года произвели промышленную продукцию на 20,6 миллиарда манатов, что на 3,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

По данным ведомства, в январе - марте 2022 года производство в нефтегазовом секторе выросло на 1,1 процента, в ненефтяном секторе - на 18,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом 73,7 процента промышленной продукции пришлось на горнодобывающий сектор, 21,6 процента - на обрабатывающий сектор, 4,2 процента - на производство, распределение и снабжение электроэнергией, газом и паром, 0,5 процента - на сектор водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Кроме того, добыча товарной нефти в Азербайджане в январе - марте 2022 года сократилась на 5,4 процента, а добыча товарного газа - выросла на 16,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Рост производства строительных материалов в перерабатывающей промышленности составил 83,8 процента, фармацевтических препаратов - 67,4 процента, табачных изделий - 4,5 процента, бумаги и картона - 26,5 процента, в химической промышленности - 69,1 процента, одежды - 50,2 процента, автомобилей, прицепов и полуприцепов - в 2,3 раза, электрооборудования - в 2,1 раза, полиграфической продукции - на 25,2 процента, машин и запчастей - 23 процента, нефтепродуктов - 16,2 процента, готовых металлических изделий - 15,2 процента, металлургической продукции - 34,9 процента, резиновой и пластиковой продукции - 27,3 процента, продуктов питания - 9,4 процента, компьютерной и оптической продукции - 4,1 процента, пиломатериалов и изделий из них - 5,4 процента.

По данным Госкомстата, в январе - марте 2022 года производство в текстильной промышленности сократилось на 10,1 процента, напитков - на 20 процентов, кожи и изделий из нее - на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе - марте 2022 года объем производства в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром вырос на 2,2 процента, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.