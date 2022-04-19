Цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник на фоне сокращения добычи в Ливии, а также сигналов китайских властей о готовности поддержать экономику страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Brent остается в плюсе, тогда как WTI перешла к снижению.

Производство нефти в Ливии сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего снижения в связи с политическими протестами в стране. Работы на месторождении аш-Шарара на западе Ливии, где ежедневно добывалось порядка 300 тыс. б/с, были остановлены, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила, что "группа лиц оказала давление на работников месторождения аш-Шарара, что вынудило их постепенно приостановить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составила $113,34 за баррель, что на $0,18 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,46 (1,3%), до $113,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $108,11 за баррель, что на $0,1 (0,09%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,26 (1,2%), до $108,21 за баррель.

Тем временем, власти КНР обещают принять меры для быстрого восстановления экономики, страдающей в результате жестких локдаунов. Накануне китайский ЦБ обнародовал ряд мер, призванных стимулировать объемы кредитования бизнеса и частных лиц.