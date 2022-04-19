https://news.day.az/economy/1454428.html Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
На 31 марта этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 52,4 млрд долларов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стратегические валютные резервы, состоящие из активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) и официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА), с начала 2022 года выросли на 0,6%.
Отметим, что официальные валютные резервы ЦБА с начала года выросли на 0,9%, а активы ГНФАР-на 0,5% и составили 7,1 млрд долларов и 45,3 млрд долларов.
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