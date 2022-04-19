Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
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На 31 марта этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 52,4 млрд долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стратегические валютные резервы, состоящие из активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) и официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА), с начала 2022 года выросли на 0,6%.

Отметим, что официальные валютные резервы ЦБА с начала года выросли на 0,9%, а активы ГНФАР-на 0,5% и составили 7,1 млрд долларов и 45,3 млрд долларов.