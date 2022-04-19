Возросло геостратегическое значение Азербайджана как источника энергоснабжения Европы

Геостратегическое значение Азербайджана как источника энергоснабжения Европы возросло в свете нынешних геополитических событий.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье научного сотрудника Греческого фонда европейской и внешней политики (ELIAMEP) Марики Карагианни.

Как отмечает аналитик, азербайджанские морские месторождения следующего поколения считаются жизненно важными в качестве первого источника диверсификации для второй фазы "Южного газового коридора" и будущих взаимосвязей в Юго-Восточной Европе.

"Азербайджан гораздо удобнее расположен с точки зрения географии и доступных объемов для снабжения Юго-Восточной Европы газом. Доказанные запасы Азербайджана в настоящее время составляют 1,3 триллиона кубометров после открытия морского газового месторождения "Шах Дениз". Помимо "Шах Дениз", открытые в последнее десятилетие морские газовые месторождения позволят увеличить добычу и экспорт в Европу в следующее десятилетие после 2020 года, учитывая, что иностранные инвестиции продолжаются, независимо от колебаний мировых цен на нефть. Разработка таких месторождений, как "Умид" (200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата), "Бабек" (400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата), "Шафаг-Асиман" (300 миллиардов кубометров газа) и "Нахчыван" (300 миллиардов кубометров газа) в азербайджанском секторе Каспия потребует значительных иностранных инвестиций при принятии решения подключить их к "Южному газовому коридору" и его будущим интерконнекторам в Юго-Восточной и Центральной Европе", - отмечает эксперт.

Однако, по мнению Карагианни, наиболее многообещающим открытием стало морское газовое месторождение "Абшерон" с предполагаемыми запасами в 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата.