https://news.day.az/economy/1454467.html Российская мука будет поставляться в Иран через Азербайджан
Российская мука будет поставляться в Иран через Азербайджан
Энгельсский мукомольный завод в Саратовской области РФ будет экспортировать часть своей продукции по железной дороге.
Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, завод в марте подписал договор о сотрудничестве с Приволжской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом.
Планируется, что первые перевалочные работы начнутся в апреле.
Саратовская мука будет отправляться со станции "Анисовка" Приволжской железной дороги в Азербайджан (станция "Астара"), а затем доставляться в Иран. Ежемесячный объем партий составит 2 тысячи тонн (36 крытых вагонов).
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