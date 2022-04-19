Российская мука будет поставляться в Иран через Азербайджан

Энгельсский мукомольный завод в Саратовской области РФ будет экспортировать часть своей продукции по железной дороге.

Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, завод в марте подписал договор о сотрудничестве с Приволжской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом.

Планируется, что первые перевалочные работы начнутся в апреле.

Саратовская мука будет отправляться со станции "Анисовка" Приволжской железной дороги в Азербайджан (станция "Астара"), а затем доставляться в Иран. Ежемесячный объем партий составит 2 тысячи тонн (36 крытых вагонов).