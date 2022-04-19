Доходы Нефтяного фонда от АЧГ резко возросли

В январе-марте текущего года (с 01.01.2022 по 01.04.2022) доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составили 1 866 млн долларов США, что в годовом сравнении больше на 95,7%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ГНФАР сообщили, что за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 953 498 тыс. долларов.

Согласно информации, общие доходы фонда по месторождению АЧГ (с 2001 года) составили 157 239 млн долларов США (на 01.04.2022).