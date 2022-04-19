https://news.day.az/economy/1454641.html В Азербайджане потребление газа выросло
В Азербайджане потребление газа выросло
В первом квартале этого года в Азербайджане было потреблено 4,8 млрд. кубометров природного газа.
Как сообщили Day.Az в SOCAR, в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление газа возросло на 9,3%.
"Резкое увеличение объемов производства карбамидным и метанольным заводами, а также повышение газификации в стране до 96,3% обусловили рост потребления газа", - говорится в сообщении.
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