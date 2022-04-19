В Азербайджане потребление газа выросло

В первом квартале этого года в Азербайджане было потреблено 4,8 млрд. кубометров природного газа.

Как сообщили Day.Az в SOCAR, в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление газа возросло на 9,3%.

"Резкое увеличение объемов производства карбамидным и метанольным заводами, а также повышение газификации в стране до 96,3% обусловили рост потребления газа", - говорится в сообщении.